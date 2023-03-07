"Он сказал мне, что я умру". Пике обвинили в угрозах журналисту

Экс-футболист "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике очень нервно реагирует на расспросы о творчестве своей бывшей супруги Шакиры, которая посвящает ему песни.

Как сообщает Marca, у одного из журналистов возник из-за этого конфликт со спортсменом.

Жерар приехал в родительский дом в компании своей новой возлюбленной Клары Чиа Марти, когда на улице папарацци попросили его высказаться о новой песне Шакиры под названием TQG, которую она исполнила совместно с Karol G.

Это уже вторая песня, посвященная Пике, которую записала Шакира. Звезда спорта не ответил ни на один из вопросов и вошел в дом. Однако при отъезде он якобы чуть не сбил одного журналиста.

"Сегодня у меня был неприятный эпизод с Жераром Пике и Кларой Чиа, меня чуть не сбили. Когда они вышли, Пике разогнал машину так, что чуть не сбил меня. Чуть позже мы встретились на дороге, и они оба смеялись надо мной, оскорбляли меня и делали непристойные знаки", - рассказал Хорди Мартин.

Мужчина также утверждает, что Пике присылал ему угрозы на телефон.

"Пике заполучил мой номер телефона и даже звонил мне, говоря, что я умру, кстати, это не первый раз", - поведал он.

В своей новой песне Шакира озвучивают следующую мысль: "Скажи своей новой малышке, что я не соревнуюсь за мужчин". Прочитать про нее подробнее можно здесь. Все подробности разборок между Пике и Шакирой можно прочитать по этой ссылке.