Бывший футболист "Аль-Насра" Хусейн аль-Сулеймани выступил с резкой критикой в адрес звёздного нападающего саудовского клуба Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-игрока, португалец уже не способен оказывать решающее влияние на игру команды и даже мешает ей.

"Роналду - великий футболист, но он больше не в состоянии делать разницу. "Аль-Насру" нужен нападающий, который способен самостоятельно создавать голевые моменты, а не просто находиться на поле все 90 минут. Никто не решается говорить об этом из-за страха перед болельщиками Роналду, но он мешает "Аль-Насру", - цитирует аль-Сулеймани Kooora.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В нынешнем сезоне 41-летний португалец принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил десять голов. Действующий контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года.