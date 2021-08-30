"Он будет исполнять пенальти". Руни поделился мыслями о возвращении Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни поделился своими мыслями и ожиданиями от возвращения в клуб Криштиану Роналду. Он отметил, что португалец по-прежнему является одним из лучших футболистов мира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на The Guadrian.

О возвращении пятикратного обладателя "Золотого мяча" было сообщено 27 августа. Криштиану выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 годы, и все это время одним из его партнеров на поле был Руни.

"Роналду остается одним из лучших футболистов мира. Я чувствовал, что его переход в "Манчестер Сити" не состоится. Он выигрывал чемпионаты в каждой стране, и я уверен, что он будет забивать, и что будет исполнять пенальти", - отметил Руни.

Также легенда английского футбола рассказал, что использовал бы Криштиану в роли центрального нападающего. По словам Уэйна, остальным девятерым полевым игрокам придется работать усерднее, чтобы Криштиану удавалось сохранять свежесть на весь матч.

Отметим, что штатным пенальтистом в "Манчестер Юнайтед" в последние годы является другой португалец Бруно Фернандеш. Полузащитник, перешедший в стан манкунианцев в январе 2020 года, с того момента реализовал уже 21 одиннадцатиметровых ударов.

Ранее стало известно, что Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

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