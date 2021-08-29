"Манчестер Юнайтед" сделал Роналду самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду, вернувшийся в "Манчестер Юнайтед", стал самым высокооплачиваемым игроком АПЛ, сообщает Daily Mail.

По данным источника, зарплата 36-летнего форврада составит 560 тысяч евро в неделю.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги занимает нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, его зарплата составляет 525 тысяч евро в неделю. Тройку замыкает полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне (450 тысяч евро).

Примечательно, что при переходе из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" Роналду согласился на понижение зарплаты.

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении португальца 27 августа. Сообщалось, что он присоединится к английскому клубу после паузы на матчи сборных.

Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

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