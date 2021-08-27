"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду

"Манчестер Юнайтед" согласовал с туринским "Ювентусом" трансфер Криштиану Роналду, сообщается на официальном сайте английского клуба.

Отмечается, что возвращение португальского футболиста в "МЮ" завершится после того, как он получит визу, согласует личный контракт с клубом и пройдет медосмотр.

"Добро пожаловать домой, Роналду", - говорится в сообщении "МЮ" в Instagram.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" в период 2003-2009 годов. Вместе с клубом трижды выиграл чемпионат Англии, а также становился победителем Лиги чемпионов в 2008 году.

Ранее СМИ отправляли игрока в ПСЖ и "Манчестер Сити". При этом в "Ювентусе" не скрывали, что его уход поможет разгрузить зарплатную ведомость и прикупить в команду других игроков под концепцию главного тренера Массимилиано Аллегри.

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