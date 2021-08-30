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Когда выйдет на поле? Криштиану Роналду прошел медицинский осмотр перед переходом в "МЮ"

Когда выйдет на поле? Криштиану Роналду прошел медицинский осмотр перед переходом в "МЮ"
©Flipboard
Новости спорта Футбол Англия

Португальский нападающий Криштиану Роналду прошел медицинский осмотр перед возвращением в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sky Sports.

Ранее клуб официально объявил о возвращении португальского нападающего. 27 августа стало известно, что Роналду покидает "Ювентус". Об уходе нападающего сообщил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Остался теперь главный вопрос - когда Роналду выйдет на поле в майке английской команды.

Напомним, португалец выступал за туринский "Ювентус" с 2018 года. 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. Роналду уже выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год.

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Ювентус

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