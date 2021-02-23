Одноклубник Вороговского забил в девятку дальним ударом и необычно отпраздновал гол

Защитник "Беерсхота" Ян Ван Ден Берг забил гол-красавец в девятку ворот "Генка" в матче чемпионата Бельгии.

Ван Ден Берг отличился на 65-й минуте встречи, выведя свою команду вперед, после чего необычным способом отпраздновал взятие ворот. Видео гола набрало более миллиона просмотров в Twitter.

Сам матч завершился победой "Беерсхота" со счетом 2:1.

За бельгийский клуб выступает защитник сборной Казахстана Ян Вороговский. В той игре он вышел на поле на 88-й минуте.

В текущем чемпионате казахстанец провел 18 матчей и забил один гол.