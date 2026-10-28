Авторитетное издание Sports Illustrated (SI) составило рейтинг "ранних" фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2027 году, передают Vesti.kz.

Главным претендентом на награду считается вингер каталонской "Барселоны" Рафинья. Бразилец на старте нового сезона забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.

Второе место занял другой игрок "Барселоны" - испанец Ламин Ямаль, а тройку замкнул нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

При этом новоиспечённый обладатель "Золотого мяча"-2026 англичанин Харри Кейн оказался вне топ-5. Форвард мюнхенской "Баварии" расположился только на 9-й строчке.

Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2027 по версии SI выглядит так:

Рафинья ("Барселона", Бразилия)Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, Франция)Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)Родри ("Барселона", Испания)Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)Майкл Олисе ("Бавария", Франция)Витинья (ПСЖ, Португалия)Харри Кейн ("Бавария", Англия)Джуд Беллингем ("Реал", Англия)

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча"-2026 прошла 26 октября в Лондоне. Обладателем награды стал Кейн. Второе место в голосовании занял Мбаппе, а третье - Ямаль.

В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

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