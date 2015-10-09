Обладатель "Золотого мяча" решил возобновить карьеру в 46 лет и нашёл клуб

Обладатель "Золотого мяча" 2005 года бразилец Роналдиньо вернётся в футбол, сообщают Vesti.kz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Легенда возвращается

По данным источника, 46-летний футболист достиг соглашения с "Равенной", выступающей в итальянской Серии С.

О подписании контракта с Роналдиньо будет объявлено 23 июня на торжественном мероприятии в Майами. На нём также будет представлена новая форма клуба.

"Подписание Роналдиньо — это поистине выдающееся событие для клуба: он был моим кумиром, его влияние на футбол выходит далеко за рамки того, чего он добился на поле", — сказал владелец клуба Иньяцио Чиприани.

В минувшем сезоне "Равенна", набрав 73 очка, заняла третье место в группе B Серии C и получила право сыграть в плей-офф за выход в Серию B, где команда уступила в 1/8 финала "Читтаделле".

Заявление Роналдиньо

Легендарный бразилец подтвердил своё неожиданное возвращение в профессиональный футбол.

"Новые цвета, та же улыбка. Не могу дождаться, когда буду танцевать с мячом и напишу новую, прекрасную историю вместе с Иньяцио Чиприани и его семьёй. Футбол всегда был для меня счастьем, и я рад принести этот дух в «Равенну». Пусть начнется магия!", — приводит слова игрока Sky Sports Italy.

Миссия в новом клубе

Как отмечает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, Роналдиньо не будет играть за итальянскую "Равенну" на постоянной основе.

Участие бразильца в жизни итальянского клуба ограничится рекламными кампаниями и товарищеским матчем.

Достижения Роналдиньо

В период игровой карьеры Роналдиньо выступал за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе", где завершил профессиональную карьеру в 2015 году. Он выигрывал Ла Лигу, Лигу чемпионов, чемпионство Бразилии и Кубок Либертадорес.

Со сборной Бразилии выиграл Кубок Америки 1999 года, чемпионат мира 2002 года и Кубок конфедераций в 2005-м. В том же году экс-полузащитник стал обладателем "Золотого мяча".

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