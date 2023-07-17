Новый чемпион Уимблдона сделал выбор между Месси и Роналду

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос о том, кого он предпочитает в противостоянии между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Я выберу того, кто является чемпионом мира, как и я", - заявил Алькарас, намекнув на Месси.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком турнира.

Что касается Алькараса, то испанец стал новым чемпионом Уимблдона, сенсационно победив в финале серба Новака Джоковича.

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Ранее бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер восхитился Алькарасом, сравнив его с Роналду и Месси.

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