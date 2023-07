Назван теннисист с качествами Роналду и Месси

Бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер восхитился первой ракеткой мира, испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Он сравнил его с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

Сравнение статистики Роналду и Месси. Точка в споре, кто GOAT поставлена?

Алькарас пробился в дебютный для себя полуфинал Уимблдона-2023. В четвертьфинале испанец со счетом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4 одолел шестую ракетку мира, 20-летнего спортсмена из Дании Хольгера Руне.

За выход в финал турнира Алькарас сразится с чемпионом US Open–2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым.

What a talent, @carlosalcaraz is. He looks and moves like a footballer, with the power and pace of a Ronaldo, mixed with the deftness of touch and feel of a Messi, but with a racket.