Замена Месси и Роналду. Названы лидеры нового поколения футболистов

Бывший нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился мнением о смене эпохи в футболе. Валлиец назвал игроков, которые способны заменить Криштиану Роналду и Лионеля Месси в роли лидеров нового поколения футболистов, сообщают Vesti.kz.

Первым Бэйл упомянул нападающего "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиана Мбаппе:

"Очевидно, Мбаппе, посмотрите, что он делает в своем возрасте. Я читал, что он показывает лучшую статистику, чем Месси и Роналду, когда были в его возрасте. Думаю, если он продолжит совершенствоваться, то он станет следующей суперзвездой, за которой люди будут следовать, на которую будут равняться".

Затем валлиец назвал нескольких игроков из АПЛ:

"Конечно, это Холанд, он сейчас в огне. Он ведь здорово выступал во всех клубах, за которые играл. Я думаю, что придет еще много талантов. В АПЛ зажигают Рэшфорд, Грилиш, Фоден. Появляется много хороших игроков. Подобное происходит в любом виде спорта. Настает переходный период, люди просто естественным образом занимают ведущие роли".

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Напомним, Бэйл и Роналду вместе выигрывали Лигу чемпионов четыре раза. 38-летний Криштиану забил 140 голов в Лиге чемпионов, что на 11 больше, чем у Месси. При этом оба футболиста вряд ли обновят свои цифры в главном европейском турнире - Роналду сейчас выступает в Саудовской Аравии за "Аль-Наср", а Месси перешел в американский "Интер Майами".

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