Казахстанец совершил фантастический рывок в рейтинге ATP

Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев добился невероятного прогресса в рейтинге ATP в парном разряде, сообщает Vesti.kz.

В обновленном рейтинге Жукаев поднялся на 181 позицию и теперь занимает 801-е место. Также у Казахстана в в обновленном рейтинге ATP в парном разряде улучшили свои показатели Александр Недовесов - 38-е место (+4), Александр Бублик - 148-е место (+137), Дмитрий Попко - 520-е место (+93) и Алексей Нестеров - 634-е место (+84).

В свою очередь, потеряли позиции следующие теннисисты: Андрей Голубев - 119-е место (-26), Григорий Ломакин - 324-е место (-10), Денис Евсеев - 683-е место (-12), Александр Шевченко - 708-е место (-10), Тимофей Скатов - 878-е место (-2), Ростислав Гальфингер - 1589-е место (-8), Тимур Мауленов - 1726-е место (-6), Ислам Орынбасар - 1954-е место (-7), Арсланбек Айткулов - 2011-е место (-10), Илияс Маратулы - 2316-е место (15), Виталий Зацепин - 2375-е место (-13) и Ерасыл Ердилда - 2421-е место (-9).

Рыбакина узнала свое место в новом мировом рейтинге