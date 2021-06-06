Нигерийский футболист найден мертвым в озере в Беларуси

Нападающий белорусского футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо обнаружен мертвым в озере в Беларуси, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на страницу команды во ВКонтакте.

"Футбольный клуб "Витебск" сообщает, что 5 июня 2021 года на озере "Белое" сотрудниками ОСВОДа (общество спасения на водах) был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо. Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды", - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Оденигбо было 20 лет, в марте он был арендован "Витебском" у нигерийского клуба НАФ. В составе белорусской команды нигерийский форвард провел четыре матча в чемпионате Беларуси.

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