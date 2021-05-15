Неймара обвинили в планировании вооруженного нападения на политика

Бразильский политик и активист за права сексуальных меньшинств Агрипино Магальяэш обвинил футболиста французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в том, что он планировал вооруженное нападение на него, сообщает Р-Спорт со ссылкой на lobianco.ig.com.br.

Как отмечает издание, Магальяэш подал иск в суд Сан-Паулу. Он выдвинул обвинения после серии своих репортажей о предполагаемых гомофобных выступлениях Неймара. Магальяэш также обвинил адвоката Неймара Дави де Пайву Косту Тангерину в смертельных угрозах.

Истец утверждает, что вынужден скрываться из страха "перед угрозой смерти", исходящей от Неймара и его адвоката, и заявляет, что "его уже ограбили по их приказу". Магальяэш отмечает, что опасается за свою жизнь и меняет адрес, поскольку боится, что угроза станет реальностью.

Магальяэш хочет добиться выплаты компенсации в размере миллиона реалов (более 155 тысяч евро).



В материале также говорится, что Неймар в разговоре с друзьями оскорбил бывшего бойфренда своей матери.

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