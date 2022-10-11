Неймара обозвали плаксой и провокатором

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Сегодня 09:30
©instagram.com/neymarjr

Экс-форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен, известный своим выступлением за "Аякс" и "Милан", раскритиковал бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Он заявил, что тот изображает из себя жертву.

"Неймар - настоящий плакса, он постоянно провоцирует. В одну секунду он фолит на ком-то, а в следующую снова изображает из себя жертву. Нет разрешения прикасаться к нему. Неприятный человек на поле", - цитирует ван Бастена The Sun.

Напомним, Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года, куда перешел из "Барселоны". В нынешнем сезоне он забил девять голов в 13 матчах. 

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Неймар

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