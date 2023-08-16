Неймар прокомментировал переход в "Аль-Хиляль"

Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой переход из французского "Пари Сен-Жермена" в саудовский "Аль-Хиляль", сообщают Vesti.kz.

"Я хочу написать новую историю здесь, чемпионат Саудовской Аравии обладает невероятным количеством качественных игроков, а также энергии. Лига показывает огромный рост в данный момент, потому я уверен, что это то место, куда многие будут стремиться. "Аль-Хиляль" - очень большой клуб с фантастическими фанатами, лучшая команда во всей Азии. Я чувствую, что принял правильное решение в подходящее время с лучшим для меня клубом, я люблю побеждать и забивать голы. Планирую продолжить это в Саудовской Аравии в составе "Аль-Хиляля", - приводит слова Неймара пресс-служба саудовской команды.

Ранее стало известно, что Неймар подписал двухлетний контракт с "Аль-Хилялем", по которому суммарно получит около 300 миллионов евро. ПСЖ получил за трансфер бразильца 90 миллионов евро.

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Напомним, Неймар играл за ПСЖ с 2017 года, куда перешел из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний бразилец сыграл за парижан 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами.

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