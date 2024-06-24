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Неймар назвал будущую звезду мирового футбола

Неймар назвал будущую звезду мирового футбола
©ФК "Аль-Хиляль"

Нападающий саудовского "Аль-Хиляля" и сборной Бразилии Неймар поделился мнением о том, кто станет звездой в мировом футболе в ближайшее время, сообщают Vesti.kz.

"Будущая звезда? Я думаю, что Эстевао из "Палмейрас" - большой талант, который растет в бразильском футболе. Я думаю, он будет гением!", - цитирует Неймара TNT Sports Brazil.

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Ранее лондонский "Челси" объявил о переходе 17-летнего вингера Эстевао Виллиана из бразильского "Палмейраса". Трансфер обошелся "синим" в 34+27 миллионов евро. Также предусмотрен бонус за "Золотой мяч" до 2033 года. Футболист присоединится к англичанам летом 2025 года.

Эстевао является воспитанником бразильского "Крузейро", откуда в 2021 году перешел в "Палмейрас". Нападающий провел в нынешнем сезоне в составе клуба 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По версии Transfermarkt, рыночная стоимость Эстевао составляет 30 миллионов евро.

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Метки:
Неймар Бразилия Футбол

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