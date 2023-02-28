Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб

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Сегодня 20:58
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Нападающий из ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что если бы он перешел в Серию А, то присоединился бы к "Милану", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он высказал такую мысль болельщику после церемонии награждения The Best, где он занял второе место в голосовании на премию лучшему футболисту года и был выбран в символическую сборную года.

В прошлом Мбаппе рассказывал, что в детстве его няня была итальянкой, и он часто проводил время с ее семьей, где все поддерживали "Милан".

Отметим, что ранее Мбаппе активно сватали в "Реал". Появилась даже информация, что он сожалел о том, что не перешел в испанский клуб в прошлое летнее трансферное окно.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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