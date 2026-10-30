Генеральный директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен заявил BILD, что Майкл Олисе вслед за Харри Кейном также может выиграть "Золотой мяч", передают Vesti.kz.

Дрезен восхищён наградой Кейна

"Это невероятно! И, конечно, для нас это фантастическое событие - как для клуба, так и для всей лиги. Ведь оно показывает, что выиграть "Золотой мяч" можно и выступая за немецкий клуб, особенно за "Баварию". Теперь весь мир видит, что топ-футболисту необязательно переходить в Испанию или английскую премьер-лигу, чтобы добиться высочайшего признания на индивидуальном уровне. Это возможно и в Бундеслиге", - рассказал он.

Олисе тоже должен выиграть "Золотой мяч"

По мнению Дрезена, Кейн может оказаться не последним футболистом мюнхенского клуба, завоевавшим этот приз. Особые надежды руководитель "Баварии" возлагает на Майкла Олисе.

В нынешнем сезоне француз демонстрирует впечатляющую результативность: 12 голов и семь результативных передач в 12 матчах. Эти показатели подчёркивают его важность для немецкого гранда.

Прогноз Дрезена предельно однозначен:

"Если вы следили за игрой Майкла Олисе в последние недели и месяцы, а также учитываете его выступления в прошлом сезоне, то понимаете, почему я глубоко убеждён: Майкл на 100 процентов выиграет "Золотой мяч" в течение своей карьеры!".

Однако, по мнению руководителя "Баварии", многое будет зависеть от обстоятельств. Главной угрозой на пути Олисе к вершине мирового футбола могут стать серьёзные травмы.

Дрезен пояснил:

"Всё зависит только от того, удастся ли Майклу избежать серьёзных травм. В нашем клубе у него есть все условия, чтобы раскрыть свой потенциал. Здесь он получает возможность проявить себя и играет с партнёрами, с которыми у него отличное взаимопонимание. Только благодаря такой командной игре можно добиваться выдающихся индивидуальных результатов.

Ты можешь быть лучшим футболистом на планете, но это ничего не даст, если рядом нет партнёров, способных помочь тебе раскрыть свои сильные стороны".

Напомним, что нынешняя церемония вручения награды прошла 26 октября в Лондоне. Кейн прервал 25-летнюю засуху для английского футбола: последним англичанином, бравшим "Золотой мяч", был Майкл Оуэн в 2001 году. Форвард "Баварии" стал лишь пятым представителем Англии в истории, завоевавшим этот приз. Ранее награда покорялась только Стэнли Мэттьюзу, Бобби Чарльтону и Кевину Кигану.