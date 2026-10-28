Стало известно, почему вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль не получил "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

По данным источника, многие футбольные болельщики считают, что невзрачное выступление Ямаля на чемпионате мира 2026 года стоило ему главной индивидуальной награды.

Некоторые утверждают, что всего нескольких голов или ассистов на мундиале могло бы хватить для завоевания приза.

Отсутствие яркой игры на чемпионате мира явно не помогло его кампании в борьбе за "Золотой мяч".

Напомним, что церемония вручения престижной премии состоялась 26 октября в Лондоне. Её обладателем стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Ямаль, в свою очередь, в третий раз подряд получил награду лучшему молодому футболисту мира в возрасте до 21 года.