Назван самый дорогой футбольный бренд мира

Английская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира.

Первую строчку в списке, как и в прошлом году, занял мадридский "Реал" со стоимостью бренда 1,499 миллиарда долларов. Второе место в рейтинге сохранила "Барселона", стоимость бренда которой составила 1,487 миллиарда долларов. Замкнул тройку "Манчестер Юнайтед" (1,327).

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов от Brand Finance выглядит так:

1 (1). "Реал" (1,499 миллиарда долларов)

2 (2). "Барселона" (1,487)

3 (3). "Манчестер Юнайтед" (1,327)

4 (5). "Манчестер Сити" (1,313)

5 (6). "Бавария" (1,25)

6 (4). "Ливерпуль" (1,143)

7 (7). ПСЖ (1,042)

8 (8). "Челси" (904 миллионов)

9 (9). "Тоттенхэм" (849)

10 (10). "Арсенал" (792)

Из российских клубов в топ-50 попал только петербургский "Зенит", который занял 33-е место. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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