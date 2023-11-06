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Назван главный претендент на "Золотой мяч" в 2024 году

Назван главный претендент на "Золотой мяч" в 2024 году
© france football

Портал Goal назвал фаворитов в борьбе за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту сезона по итогам 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Главным претендентом на награду считается хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем, который в этом году получил "Копа Трофи" - приз лучшему молодому футболисту не старше 21 года.

На втором месте расположился форвард "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе. Замкнул тройку нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Действующий обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси ("Интер Майами") занял только 19-е место. А его главный преследователь - 5-кратный обладатель награды португалец Криштиану Роналду ("Аль-Наср") стал 15-м в списке.

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Список претендентов на "Золотой мяч"-2024 по версии Goal выглядит так:

1. Джуд Беллингем ("Реал");
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ);
3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
4. Харри Кейн ("Бавария");
5. Мохамед Салах ("Ливерпуль");
6. Родри ("Манчестер Сити");
7. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");
8. Винисиус Жуниор ("Реал");
9. Букайо Сака ("Арсенал");
10. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");
11. Антуан Гризманн ("Атлетико");
12. Лаутаро Мартинес ("Интер");
13. Джамал Мусиала ("Бавария");
14. Роберт Левандовски ("Барселона");
15. Криштиану Роналду ("Аль-Наср");
16. Лерой Сане ("Бавария");
17. Деклан Райс ("Арсенал");
18. Виктор Осимхен ("Наполи");
19. Лионель Месси ("Интер Майами");
20. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

30 октября в парижском театре Шатле прошла церемония вручения "Золотого мяча". Месси опередил в голосовании Холанда (второе место) и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе (третье место). Этот приз стал для Лео восьмым в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинец.

В прошлом сезоне Месси провел 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мундиаля.

В сезоне-2022/23 Беллингем сыграл за дортмундскую "Боруссию" 42 матча, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Летом этого года 20-летний англичанин перешел в "Реал" за 130 миллионов евро. Полузащитник в этом сезоне провел за мадридцев 13 матчей, забил 13 мячей и сделал три голевые передачи.

"Золотой мяч": назван наследник Месси и Роналду

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Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ Холанд Эрлинг Манчестер Сити Месси Лионель Роналду Криштиану

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