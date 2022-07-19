Назван главный клуб-транжира на трансферы этим летом

Мюнхенская "Бавария" стала лидером по затратам на трансферы этим летом в Европе. Об этом пишет Bild.

В межсезонье чемпион Германии потратил в общей сложности 120,5 миллиона евро. Вторым в списке идет "Манчестер Сити", выложивший за новых игроков 108,75 миллиона евро. Замыкает тройку "Барселона" - 103 миллиона евро.

Топ-10 клубов по тратам пока выглядит так:

1. "Бавария" – 120,5 миллиона евро (Маттейс де Лигт – 70, Садьо Мане – 32, Райан Гравенберх – 18,5);

2. "Манчестер Сити" – 108,75 (Эрлинг Холанд – 60, Кэлвин Филлипс – 48,75);

3. "Барселона" – 103 (Роберт Левандовски – 45, Рафинья Диас – 58);

4. "Арсенал" – 97,06 (Габриэл Жезус – 52,2, Фабиу Виейра – 35, Мэтт Тернер – 6,36, Маркиньос Оливейра – 3,5);

5. "Челси" – 94,2 (Рахим Стерлинг – 56,2, Калиду Кулибали – 38);

6. "Боруссия" Дортмунд – 86 (Себастьян Аллер – 31, Карим Адейеми – 30, Нико Шлоттербек – 20, Салих Озджан – 5);

7. "Ливерпуль" – 85,8 (Дарвин Нуньес – 75, Фабиу Карвалью – 5,9, Кэлвин Рэмзи – 4,9);

8. "Реал" – 80 (Орельен Тчуамени – 80);

9. ПСЖ – 79,5 (Витинья – 41,5, Нуну Мендеш – 38);

10. "Манчестер Юнайтед" – 72,37 (Лисандро Мартинес – 57,37, Тирелл Маласиа – 15).

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