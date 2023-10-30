Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Назван главный фаворит на "Золотой мяч"

Назван главный фаворит на "Золотой мяч"
©instagram.com/francefootball

Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" - приз лучшему футболисту мира по итогам года, сообщают Vesti.kz.

Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший этим летом из французского "Пари Сен-Жермена" в американский "Интер Майами". Вторую строчку по-прежнему занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замыкает тройку Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" выглядит так:

1. Лионель Месси ("Интер Майами");

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

4. Винисиус Жуниор ("Реал");

5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

6. Родри ("Манчестер Сити");

7. Илкай Гюндоган ("Барселона");

8. Виктор Осимхен ("Наполи");

9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");

10. Роберт Левандовски ("Барселона");

11. Джуд Беллингем ("Реал");

12. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

13. Карим Бензема ("Аль-Иттихад");

14. Хвича Кварацхелия ("Наполи");

15. Лаутаро Мартинес ("Интер");

16. Букайо Сака ("Арсенал");

17. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");

18. Мартин Эдегор ("Арсенал");

19. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

20. Джамал Мусиала ("Бавария").

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет сегодня, 30 октября. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Стало известно, кто будет вручать "Золотой мяч". Победитель уже известен

В прошлом сезоне Месси вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны, а в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.

На данный момент в активе аргентинца семь "Золотых мячей" - это рекорд. Месси имеет шанс оторваться от своего главного преследователя - португальца Криштиану Роналду (5), который впервые за 20 лет не попал список номинантов.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Холанд Эрлинг Мбаппе Килиан

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Регби
  • Пляжный футбол
  • Регби-7

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus