Назван главный фаворит на "Золотой мяч"

Издание Goal обновило рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча" - приз лучшему футболисту мира по итогам года, сообщают Vesti.kz.

Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший этим летом из французского "Пари Сен-Жермена" в американский "Интер Майами". Вторую строчку по-прежнему занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а замыкает тройку Килиан Мбаппе из ПСЖ.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" выглядит так:

1. Лионель Месси ("Интер Майами");

2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");

3. Килиан Мбаппе (ПСЖ);

4. Винисиус Жуниор ("Реал");

5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

6. Родри ("Манчестер Сити");

7. Илкай Гюндоган ("Барселона");

8. Виктор Осимхен ("Наполи");

9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");

10. Роберт Левандовски ("Барселона");

11. Джуд Беллингем ("Реал");

12. Бернарду Силва ("Манчестер Сити");

13. Карим Бензема ("Аль-Иттихад");

14. Хвича Кварацхелия ("Наполи");

15. Лаутаро Мартинес ("Интер");

16. Букайо Сака ("Арсенал");

17. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла");

18. Мартин Эдегор ("Арсенал");

19. Мохамед Салах ("Ливерпуль");

20. Джамал Мусиала ("Бавария").

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет сегодня, 30 октября. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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В прошлом сезоне Месси вместе с ПСЖ стал чемпионом Франции и обладателем суперкубка страны, а в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан самым ценным игроком мундиаля.

На данный момент в активе аргентинца семь "Золотых мячей" - это рекорд. Месси имеет шанс оторваться от своего главного преследователя - португальца Криштиану Роналду (5), который впервые за 20 лет не попал список номинантов.

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В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

"Золотой мяч" был учрежден France Football в 1956 году как приз лучшему футболисту года в Европе (на основании мнений группы спортивных журналистов). В 2010 году ФИФА и France Football объявили о слиянии наград "Золотой мяч" и "Игрок года ФИФА" (определялся на основе голосования капитанов и тренеров национальных сборных). В сентябре 2016 года France Football объявил о прекращении партнерства с ФИФА и вернулся к изначальной системе определения лучшего игрока года.