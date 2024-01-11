Назван футбольный клуб с самой прибыльной академией в мире. "Реал" только 4-й

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Сегодня 12:50
©ФК"Реал" Мадрид

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) составил рейтинг из ста самых прибыльных клубных футбольных академий мира с точки зрения доходов, полученных за последние десять лет за счет трансферов игроков.

Самой прибыльной стала академия португальской "Бенфики", которая за отчетный период продала 30 своих воспитанников на сумму 516 миллионов евро.

Второй в рейтинге стала академия амстердамского "Аякса", выпустившая 36 футболистов на 376 миллионов евро. Тройку замкнул французский "Лион", заработавший на 32 выпускниках сумму в 370 миллионов евро.

Топ-10 рейтинга самых прибыльных академий:

1. "Бенфика" – 516 миллионов евро;
2. "Аякс" – 376 млн;
3. "Лион" – 370 млн;
4. "Реал" Мадрид – 364 млн;
5. "Челси" – 347 млн;
6. "Монако" – 325 млн;
7. "Спортинг" – 306 млн;
8. "Тоттенхэм" – 256 млн;
9. "Манчестер Сити" – 256 млн;
10. "Аталанта" – 250 мл.

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Футбол Реал Мадрид Челси Тоттенхэм Манчестер Сити
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