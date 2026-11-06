Назван футболист, который ближе всего к уровню Месси

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд выразил своё восхищение вингером "Барселоны" Ламином Ямалем, передают Vesti.kz.

"Если он выиграет семь "Золотых мячей", я не удивлюсь. Перед тем, как уйти из "Барселоны", я сказал ему, что играл с серьёзными талантами, но он выше их всех. Он ближе всего к уровню Месси по мере того, как проходят годы", - цитирует британца The Touchline.

"Ближе всего к уровню Месси"

Напомним, что Рэшфорд предыдущий сезон провёл на правах аренды в "Барселоне". Каталонцы не стали выкупать его трансфер у "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро и он вернулся в английский клуб.

Ямаль был одним из номинантов на "Золотой мяч"-2026, но его выиграл форвард "Баварии" Харри Кейн. При этом представитель "Барселоны" в третий раз подряд получил награду лучшему молодому футболисту мира в возрасте до 21 года.

Ямаль в текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех клубных турнирах, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач.