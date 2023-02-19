Назван единственный конкурент Месси за звание величайшего футболиста в истории

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Вчера 10:20
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Экс-футболист сборной Англии Джо Коул заявил Daily Mail, что считает аргентинца Лионеля Месси величайшим игроком всех времен, передает корреспондент Vesti.kz.

По словам британца, сравниться с Месси может только Пеле, а Криштиану Роналду и Диего Марадона не дотягивают до Лионеля.

"Всегда будут споры, кто лучший игрок в истории. Но Месси положил конец всем дебатам по поводу нынешнего поколения, потому что выиграл все.

Раньше у него были сложности на чемпионатах мира, и это вызывало вопросы. Однако он справился с этим. Я никогда не видел такого футболиста, как Месси. Считаю его величайшим игроком всех времен. Сравниться с Лео может только Пеле. Месси превзошел Роналду и Марадону", - поделился Коул.

Напомним, Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира в 2022 году.

Добавим, что в конце прошлого года в возрасте 82 лет скончался трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу - Пеле.

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Метки:
Месси Лионель

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