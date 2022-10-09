В "МЮ" назвали возможного покупателя и сумму продажи Криштиану Роналду

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Сегодня 14:40
©РИА

В "Манчестер Юнайтед" назвали сумму продажи португальского нападающего Криштиану Роналду, информирует Daily Star.

По информации издания, "Красные дьяволы" готовы продать 37-летнего футболиста всего за  11 миллионов евро. Сообщается, что речь идет о продаже Роналду в американский "Интер Майами", которым владеет Дэвид Бекхэм. В этом клубе готовы платить португальцу 34 миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил всего один гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года. Продажа в зимнее трансферное окно — последний шанс для "МЮ" выручить какие-то деньги за Криштиану.

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Метки:
Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед

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