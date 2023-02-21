Мяч, которым Марадона забил гол "рукой бога", во второй раз не смогли продать на аукционе

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Сегодня 07:56
©globallookpress.com

Мяч, который использовал аргентинский футболист Диего Марадона, чтобы забить знаменитый гол в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986, не был продан на аукционе.

По информации Inside the Games, на торгах, организованных компанией Goldin, цена на мяч достигла 1,7 миллиона долларов, что оказалось ниже суммы, запрашиваемой продавцом, которым является бывший арбитр матча Али Бин Нассер.

В ноябре прошлого года мяч не удалось продать на аукционе Graham Budd Auctions, несмотря на ставку в 2,4 миллиона долларов, которая была ниже резерва в 602 тысячи долларов.

Напомним, в матче против сборной Англии Марадона забил гол рукой в начале второго тайма, и этот гол был засчитан. На пресс-конференции после игры футболист заявил, что мяч был забит "отчасти рукой Марадоны и отчасти рукой бога". Сборная Аргентины выиграла матч со счетом 2:1 и позднее стала чемпионом турнира.
 

 
 

 
 

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Метки:
Марадона Диего Аукцион Аргентина

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