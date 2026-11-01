Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью прокомментировал итоги голосования за "Золотой мяч"-2026, передают Vesti.kz.

- Недавно мы узнали результаты голосования за "Золотой мяч", и это самый минимальный разрыв в истории: разница между Мбаппе и Кейном составила всего 28 очков. Что вы думаете об этих цифрах… и о самом результате?

- Послушайте… Мне посчастливилось работать с Харри. И… он великолепный игрок, большой профессионал и прекрасный человек. И, очевидно, несмотря на досаду от того, что мой футболист не победил, я должен быть честен и сказать, что очень рад за Харри. Потому что он игрок и парень, который заслуживает… в свои… сколько ему там, 31 или 32 года… заслуживает этой радости. Этой вишенки на торте в своей карьере.

С другой стороны, я думаю, что… (Пауза) Килиан - это Килиан. Килиан уникален. И если "Золотой мяч" у нас вручается каждый сезон… Окей, некоторые выигрывали его неоднократно: Месси, Криштиану, Роналдо Назарио, Платини… есть люди, которые повторяли этот успех. Но "Золотой мяч" есть каждый год. А вот лучший бомбардир в истории чемпионатов мира - только один. Ничего другого нет, он всего один. Это абсолютно уникальная вещь, и Килиан уникален.

А из результатов голосования за "Золотой мяч" вещь, которая оставила меня… даже еще больше… немного с открытым от удивления ртом, - это Джуд Беллингем на 11-м месте. Без комментариев. На этом закончим,- цитирует португальца AS.

Напомним, что нынешняя церемония вручения награды прошла 26 октября в Лондоне. Харри Кейн прервал 25-летнюю засуху для английского футбола: последним англичанином, бравшим "Золотой мяч", был Майкл Оуэн в 2001 году. Форвард "Баварии" стал лишь пятым представителем Англии в истории, завоевавшим этот приз. Ранее награда покорялась только Стэнли Мэттьюзу, Бобби Чарльтону и Кевину Кигану.