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Модрич выбрал клуб на новый сезон после вылета с ЧМ-2026

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Модрич выбрал клуб на новый сезон после вылета с ЧМ-2026 Лука Модрич в составе сборной Хорватии. ©Depositphotos/olegda88.gmail.com

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич определился со своим будущим после завершения выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

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Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич определился со своим будущим после завершения выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Модрич готов остаться в "Милане"

Как сообщает Tuttosport, после вылета сборной Хорватии с мирового первенства 40-летний футболист несколько дней обсуждал дальнейшие планы с семьёй, после чего принял решение продолжить карьеру в составе "Милана".

По данным источника, Модрич намерен подписать новый контракт с "россонери" и провести в клубе сезон-2026/2027.

Отмечается, что официальное объявление может состояться уже после презентации нового главного тренера команды Рубена Аморима.

Статус свободного агента

Контракт хорвата с "Миланом" истёк 30 июня, поэтому сейчас он имеет статус свободного агента.

Несмотря на это, предложение итальянского клуба о продлении соглашения ещё на один сезон остаётся в силе, и стороны, как ожидается, вскоре завершат оформление нового договора.

Первый сезон после ухода из "Реала"

Минувшая кампания стала для Модрича первой в составе "Милана". Летом 2025 года он перебрался в итальянский клуб на правах свободного агента после многолетней карьеры в мадридском "Реале", подписав однолетний контракт с возможностью продления.

В сезоне Серии А хорватский ветеран провёл 34 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи, оставаясь одним из самых опытных игроков команды.

Модрич согласился на контракт с 7-кратным победителем ЛЧ после вылета с ЧМ-2026

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 38 27 6 5 89-35 87
2 Наполи 38 23 7 8 58-36 76
3 Рома 38 23 4 11 59-31 73
4 Комо 38 20 11 7 65-29 71
5 Милан 38 20 10 8 53-35 70
6 Ювентус 38 19 12 7 61-34 69
7 Аталанта 38 15 14 9 51-36 59
8 Болонья 38 16 8 14 49-46 56
9 Лацио 38 14 12 12 41-40 54
10 Удинезе 38 14 8 16 45-48 50
11 Сассуоло 38 14 7 17 46-50 49
12 Парма 38 11 12 15 28-46 45
13 Торино 38 12 9 17 44-63 45
14 Кальяри 38 11 10 17 40-53 43
15 Фиорентина 38 9 15 14 41-50 42
16 Дженоа 38 10 11 17 41-51 41
17 Лечче 38 10 8 20 28-50 38
18 Кремонезе 38 8 10 20 32-57 34
19 Верона Хеллас 38 3 12 23 25-61 21
20 Пиза 38 2 12 24 26-71 18

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