Модрич выбрал клуб на новый сезон после вылета с ЧМ-2026

Легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич определился со своим будущим после завершения выступления на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

Модрич готов остаться в "Милане"

Как сообщает Tuttosport, после вылета сборной Хорватии с мирового первенства 40-летний футболист несколько дней обсуждал дальнейшие планы с семьёй, после чего принял решение продолжить карьеру в составе "Милана".

По данным источника, Модрич намерен подписать новый контракт с "россонери" и провести в клубе сезон-2026/2027.

Отмечается, что официальное объявление может состояться уже после презентации нового главного тренера команды Рубена Аморима.

Статус свободного агента

Контракт хорвата с "Миланом" истёк 30 июня, поэтому сейчас он имеет статус свободного агента.

Несмотря на это, предложение итальянского клуба о продлении соглашения ещё на один сезон остаётся в силе, и стороны, как ожидается, вскоре завершат оформление нового договора.

Первый сезон после ухода из "Реала"

Минувшая кампания стала для Модрича первой в составе "Милана". Летом 2025 года он перебрался в итальянский клуб на правах свободного агента после многолетней карьеры в мадридском "Реале", подписав однолетний контракт с возможностью продления.

В сезоне Серии А хорватский ветеран провёл 34 матча, забил два мяча и отдал три результативные передачи, оставаясь одним из самых опытных игроков команды.

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