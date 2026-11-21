Полузащитник "Интер Майами" Каземиро поделился впечатлениями от игры в одной команде с восьмикратным обладателем "Золотого мяча" Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

Бразилец признался, что присутствие аргентинца на поле значительно упрощает игру партнёрам.

"Мы даже не осознаём этого, но игра с Лео делает всё проще. Для меня в этом и заключается самое прекрасное - с ним всё становится легче.

Честно говоря, я получаю огромное удовольствие. Говорю так потому, что раньше мне немало пришлось помучиться, играя против него. Теперь мы в одной команде, и я могу наслаждаться игрой вместе с ним. Для меня большая честь и гордость выступать рядом с Лео и помогать команде продолжать побеждать", - приводит слова Каземиро видео, опубликованное на странице МЛС в социальных сетях.