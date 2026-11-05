Мировым рекордом с 53-мя красными карточками завершился матч в Бразилии

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии между "Уберландией" и "Маморе" завершился массовым удалением участников встречи. Главный арбитр показал 53 красные карточки, установив мировой рекорд, передают Vesti.kz.Массовая драка привела к 53 удалениям
Инцидент произошёл на 54-й минуте после гола футболиста "Маморе" Дави. Отпраздновав взятие ворот, игрок показал провокационные жесты в сторону соперников и оскорбил их, после чего на поле вспыхнула массовая драка.
Главный арбитр встречи Фернандо Патрик удалил 21 футболиста "Маморе" и 22 игрока "Уберландии". Кроме того, красные карточки получили восемь представителей тренерских штабов и два менеджера обеих команд. Таким образом, общее число удалённых достигло 53 человек.
Матч остановили при счёте 3:1
🇧🇷 Brazil football match sets Guinness record with 51 red cards The referee sent off 43 players and 8 coaches. Players used chairs and stretchers and attacked those already on the ground. Six ball boys reportedly joined the fight. Only the police managed to separate them. The brawl erupted in the second half of the Minas Gerais U20 state championship game between Uberlândia and Mamoré and lasted nearly 40 minutes.— Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2026
После произошедшего судья принял решение досрочно завершить встречу. На тот момент "Маморе" вёл со счётом 3:1. В протоколе Патрик указал, что продолжить игру было невозможно.
Также арбитр сообщил о подаче заявления в полицию из-за угроз в свой адрес со стороны менеджера "Уберландии".Предыдущий рекорд составлял 36 удалений
Как сообщает CNN Brasil, прежний мировой рекорд по количеству красных карточек был установлен 27 февраля 2011 года в матче пятого дивизиона чемпионата Аргентины между "Атлетико Клейпол" и "Викториано Аренас". Тогда судья удалил 36 участников встречи.
Бразильский матч превзошёл этот показатель сразу на 17 красных карточек.