Месси забил самый быстрый гол в карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси забил самый быстрый гол в своей карьере, передает "Чемпионат".

Это произошло в составе национальной сборной в матче против Австралии. Гол был забит через 1 минуту и 19 секунд после стартового свистка.

Ранее лучшим показателем Месси был гол, забитый в ворота "Челси" в Лиге чемпионов сезона-2017/18, тогда аргентинцу потребовалось 2 минуты и 7 секунд.

Таким образом, Месси впервые в карьере забил гол уже на второй минуте матча. Теперь на его счету нет голов только на первой минуте.

Напомним, ранее было объявлено о переходе Месси из ПСЖ в "Интер Майами", совладельцем которого является бывший футболист Дэвид Бекхэм.