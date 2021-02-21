Нападающий "Барселоны" Лионель Месси побил клубный рекорд бывшего полузащитника каталонцев Хави по числу игр за "сине-гранатовых" в чемпионате Испании, сообщает агентство "Р-Спорт".

Месси вышел в стартовом составе "Барсы" в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании против "Кадиса", который завершился вничью со счетом 1:1. На гол Месси (32-я минута, с пенальти) гости ответили точным ударом Алекса Фернандеса с 11-метровой отметки за одну минуту до конца основного времени.

Матч на "Камп Ноу" стал для 33-летнего аргентинца 506-м в национальном чемпионате. У Хави, который выступал за "сине-гранатовых" с 1998 по 2015 год, в активе 505 игр. Месси дебютировал за "Барселону" 16 октября 2004 года в матче с "Эспаньолом".