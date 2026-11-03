Месси и Роналду вошли в список номинантов в сборную 2026 года

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) объявила претендентов на попадание в символическую сборную 2026 года, в число которых вошли аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду, передают Vesti.kz.

FIFPRO представила список номинантов

Список кандидатов сформирован по итогам голосования 19 806 профессиональных футболистов из 73 стран. При выборе учитывались выступления игроков в период с августа 2025-го по июль 2026 года.

Номинанты представлены в четырёх категориях.

Вратари:

Тибо Куртуа ("Реал");Эмилиано Мартинес ("Челси");Давид Райя ("Арсенал").

Защитники:

Марк Кукурелья ("Реал");Пау Кубарси ("Барселона");Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");Ашраф Хакими (ПСЖ);Габриэль дос Сантос ("Арсенал");Нуну Мендеш (ПСЖ);Вильям Салиба ("Арсенал");Дайо Упамекано ("Бавария").

Полузащитники:

Джуд Беллингем ("Реал");Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");Энцо Фернандес ("Манчестер Сити");Родри ("Барселона");Деклан Райс ("Арсенал");Педри ("Барселона");Витинья (ПСЖ).

Нападающие:

Харри Кейн ("Бавария");Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");Лионель Месси ("Интер Майами");Криштиану Роналду ("Аль-Наср");Майкл Олисе ("Бавария");Ламин Ямаль ("Барселона");Хвича Кварацхелия (ПСЖ);Килиан Мбаппе ("Реал").Когда объявят символическую сборную?

Окончательный состав команды года, в которую войдут лишь 11 футболистов, будет объявлен 9 ноября.

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