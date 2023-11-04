Месси рассказал о вероятности уйти в аренду в "Барселону"

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Сегодня 15:06
©twitter.com/InterMiamiCF

Нападающий сборной Аргентины и клуба "Интер Майами" Лионель Месси рассказал, была ли у него возможность вернуться в "Барселону". 

"Я мог бы вернуться в "Барселону", но этого не произошло. Я думал о возвращении, о своей жизни там, о завершении карьеры, но… Это оказалось невозможным. Аренда? Нет, никаких шансов. Совсем нет", – сказал форвард "Интер Майами" в интервью L’Équipé.

Напомним, что на этой неделе 36-летний Месси  в восьмой раз в карьере стал обладателем "Золотого мяча". По итогам голосования он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, занявших соответственно второе и третье места.

Месси выступал за "Барселону" с 2004 по 2021 год. Всего за испанский клуб он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

Метки:
Месси Лионель Барселона

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