Месси прокомментировал победу Аргентины в отборе ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о победе над Перу в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.
Аргентинцы отпраздновали успех в гостях благодаря дублю Месси - 2:0.
"Еще одна важная победа в Лиме, чтобы продолжать двигаться вперед вместе. Вперед!!!", - написал он на своей странице в Instagram.
Кроме того, Месси установил рекорд в отборах ЧМ в Южной Америке.
Аргентина лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков после четырех матчей. За ней расположились Уругвай (7), Бразилия (7), Венесуэла (7), Колумбия (6), Эквадор (4), Парагвай (4), Чили (4), Перу (1) и Боливия (0).
Следующую игру Аргентина проведет на своем поле с Уругваем 17 ноября.
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