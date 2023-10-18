Месси установил рекорд в отборах ЧМ в Южной Америке

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси помог сборной Аргентины победить Перу в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Лиме завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль оформил Месси.

Благодаря этому Лео стал рекордсменом по голам в отборочных турнирах Южной Америки.

Для 36-летнего форварда это 31-й мяч за национальную команду в квалификациях чемпионата мира. Этим самым он вышел на первое место, обойдя уругвайца Луиса Суареса, у которого 29 голов за свою сборную в отборочных циклах.

Аргентина лидирует в таблице, набрав 12 очков после четырех матчей. За ней расположились Уругвай (7), Бразилия (7), Венесуэла (7), Колумбия (6), Эквадор (4), Парагвай (4), Чили (4), Перу (1) и Боливия (0).

Следующую игру Аргентина проведет на своем поле с Уругваем 17 ноября.

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