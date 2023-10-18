Дубль Месси принес Аргентине победу в отборе ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу обыграла Перу в четвертом туре отборочного турнира чемпионата мира-2026, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лиме и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых дублем отметился капитан команды Лионель Месси на 32-й и 42-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху Аргентина набрала 12 очков и закрепила лидерство в таблице отбора Южной Америки. За ней расположились Уругвай (7), Бразилия (7), Венесуэла (7), Колумбия (6), Эквадор (4), Парагвай (4), Чили (4), Перу (1) и Боливия (0).

Следующую игру Аргентина проведет на своем поле с Уругваем 17 ноября.

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