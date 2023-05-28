Месси повторил рекорд Дани Алвеса

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выиграл 43-й трофей за свою игровую карьеру. Столько же трофеев у его бывшего одноклубника по "Барселоне" Дани Алвеса, сообщают Vesti.kz.

Прежде бразильский защитник считался самым титулованным футболистом в истории.

При этом Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг.

Напомним, что гол Месси помог ПСЖ завоевать чемпионство за тур до конца нынешнего сезона. За парижан он провел 31 матч в Лиге 1, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.