Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг

Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 европейских лиг
©instagram.com/leomessi/cristiano

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился голом в матче против "Страсбура" в рамках 37-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1), сообщают Vesti.kz.

Таким образом, аргентинский форвард забил 496 мячей в топ-5 лигах Европы. По этому показателю он обошел португальца Криштиану Роналду, в активе которого 495 голов.

Отметим, что результативные действия 35-летнего Месси помогли ПСЖ завоевать чемпионство за тур до конца сезона. За французский клуб он провел 31 матч в нынешнем сезоне Лиги 1, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

38-летний Роналду с "Аль-Насром" утратил шансы на чемпионство. Впервые в карьере он остался без трофеев в двух сезонах подряд.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ Саудовская Аравия

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus