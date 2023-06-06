Месси попросил отложить переход в "Аль-Хиляль". Известна причина

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Сегодня 16:12
©ПСЖ

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попросил отложить переговоры о своем возможном переходе в саудовский "Аль-Хиляль" до 2024 года. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, представители Месси провели встречу с делегацией саудовского клуба, на которой представители "Аль-Хиляля" рассчитывали закрыть сделку по переходу нападающего, однако сам аргентинец попросил прекратить эти переговоры и отложить их на год.

Делегация из Саудовской Аравии была застигнута врасплох этим известием и сообщила представителям Месси, что если он не перейдет в местный клуб сейчас, то не получит через год предложения о контракте на тех же условиях.

По слухам, Месси может зарабатывать в Саудовской Аравии 400–600 миллионов евро в год.

Отмечается, что аргентинец хочет перенести переход в саудовскую команду на сезон-2024/25, потому что надеется вернуться в "Барселону".

Ранее его Хорхе Месси высказался о желании сына вновь играть за испанский клуб."«Месси хочет вернуться в "Барселону", и я бы хотел, чтобы он вернулся. Такой сценарий возможен", - процитировал его слова журналист Тони Хуанмарти.

3 июня ПСЖ объявил об уходе Месси свободным агентов. На футболиста помимо "Аль-Хиляля" и "Барселоны" претендует американский «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Месси играл за ПСЖ с 2021 года. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за "Барселону". В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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Метки:
Месси Лионель Саудовская Аравия

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