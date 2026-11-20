Лионель Месси продолжает удерживать статус самого высокооплачиваемого футболиста МЛС, сообщают Vesti.kz.

Звездный аргентинец, выступающий за "Интер Майами", зарабатывает 28,3 миллиона долларов в год, сообщает ESPN.

По сравнению с предыдущим годом зарплата восьмикратного обладателя "Золотого мяча" заметно выросла: ранее его оклад составлял 20,45 миллиона долларов.

В списке самых высокооплачиваемых игроков лиги есть еще четыре футболиста, чьи годовые зарплаты превышают отметку в десять миллионов долларов.

Вторую строчку занимает Роберт Левандовски из "Чикаго Файр" с заработком 19,51 миллиона долларов. Далее расположились Антуан Гризманн ("Орландо Сити") - 13,94 миллиона, Сон Хын Мин ("Лос-Анджелес") - 11,25 миллиона и Брил Эмболо ("Атланта Юнайтед") - 10,81 миллиона.

При этом 28,3 миллиона долларов - исключительно футбольная зарплата Месси. С учетом остальных источников дохода его годовой заработок, по прежним оценкам, достигает 70–80 миллионов долларов.