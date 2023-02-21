Месси передумал продлевать контракт с ПСЖ

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Сегодня 15:29
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Аргентинская звезда Лионель Месси уже не горит желанием продлевать контракт с ПСЖ, передает L' équipe

Отмечается, что состоялась встреча руководства парижского клуба и Хорхе Орасио Месси - отца футболиста, который ведет его дела. И на данный момент чемпион мира до сих пор не принял предложение ПСЖ о продлении контракта.

Напомним, соглашение парижан и футболиста истекает 30 июня. По некоторым данным, аргентинец может продолжить карьеру в клубе из MLS "Интер Майами". Еще не исключалось его возвращение в "Барселону", за которую он играл с 2003 по 2021 год. При этом на днях Месси прилетел в Барселону со своей семьей.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Футбольные трансферы Франция Аргентина

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