Месси отреагировал на выход "Интер Майами" в финал Кубка лиг

Аргентинский форвард "Интер Майами" Лионель Месси прокомментировал в соцсетях победу над "Филадельфией" и выход своей команды в финал Кубка лиг, сообщают Vesti.kz.

"Интер Майами" выиграл полуфинальную встречу со счетом 4:1. Один из мячей забил Месси.

"Мы работали, чтобы выйти в финал, и мы сделали это!!! Остался последний шаг...", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что благодаря голу в минувшем матче Месси поднялся на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Интер Майами".

В финале Кубка лиг команда Лео сыграет с "Нэшвиллом", который в другом полуфинале оказался сильнее "Монтеррея" (2:0). Матч состоится 19 августа.

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