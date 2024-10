Месси отреагировал на итоги "Золотого мяча"-2024

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал итоги церемония награждения "Золотого мяча"-2024 - приза, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту сезона, сообщают Vesti.kz.

Торжественное мероприятие прошло накануне в Париже (Франция). "Золотой мяч" выиграл полузащитник "Манчестер Сити" Родри.

Соотечественник Месси - голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес во второй раз подряд стал обладателем приза имени Льва Яшина, который вручается лучшему вратарю мира по версии France Football.

Lionel Messi: "Congratulations to all the winners and nominees for the Ballon d'Or 2024. Especially to Dibu, what a great, another award for the best goalkeeper in the world. And to Lautaro, to Leo (Scaloni) and Ale (Garnacho)." pic.twitter.com/llAK3VJIGk