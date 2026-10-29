"Интер Майами" с Лионелем Месси в составе не смог обыграть "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата МЛС. Встреча завершилась результативной ничьей со счётом 2:2, сообщают Vesti.kz.

Матч прошёл в ночь с 28 на 29 октября на арене "Ну Стэдиум" в Майами. В составе хозяев отличились уругвайский форвард Луис Суарес и бразилец Рикельме Филипе. Суаресу ассистировал бразильский полузащитник Каземиро, а гол Филипе организовал аргентинец Родриго Де Пауль.

Лионель Месси вышел на поле с первых минут, однако результативными действиями не отметился.

У гостей авторами голов стали ганец Сэмуэл Джиди и француз Кенджи Мбома Дем.

В следующем туре "Интер Майами" 2 ноября сыграет на выезде с "Нью-Инглэнд Революшн", а "Цинциннати" 31 октября встретится с "Филадельфией Юнион".