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Месси "лишили" двух "Золотых мячей" и отдали их Роналду

Месси "лишили" двух "Золотых мячей" и отдали их Роналду
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Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл восьмой "Золотой мяч" - приз, вручаемые лучшему футболисту сезона, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, в этом году награду заслужил форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Также Морган считает, что Месси должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, а португалец Криштиану Роналду - на два больше.

"То, что Месси нелепо выиграл "Золотой мяч" в этом году, является еще одним доказательством того, что вся система "Золотого мяча" сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, Роналду должен был выиграть еще два "Золотых мяча", а Холанд должен был выиграть в этом году. Конец", - написал Морган в твиттере.

Названо главное "ограбление" в истории "Золотого мяча": Месси лишили трех наград

30 октября в парижском театре Шатле прошла церемония вручения "Золотого мяча". Месси опередил в голосовании Холанда (второе место) и нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе (третье место).

Этот приз стал для Лео восьмым в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинец. Его ближайший преследователь - Роналду (пять "Золотых мячей").

Лионель Месси "отказался" от "Золотого мяча"

В сезоне-2022/23 сезоне Месси провел 55 матчей, забил 32 мяча и отдал 25 голевых передач. 36-летний аргентинец выиграл чемпионат Франции, кубок американской лиги и чемпионат мира, а также стал лучшим игроком мундиаля.

Месси с лета 2023 года играет за американский "Интер Майами". Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды аргентинец провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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