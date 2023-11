Месси "лишили" двух "Золотых мячей" и отдали их Роналду

Журналист и телеведущий Пирс Морган высказался о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси выиграл восьмой "Золотой мяч" - приз, вручаемые лучшему футболисту сезона, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, в этом году награду заслужил форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Также Морган считает, что Месси должен был выиграть на два "Золотых мяча" меньше, а португалец Криштиану Роналду - на два больше.

Messi preposterously winning the Ballon d’Or this year is yet more proof that the whole ‘Golden Ball’ system is rigged. He should have won 2 fewer, @Cristiano should have won 2 more, and Haaland should have won this year. End.